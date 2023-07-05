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Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензії

Вчора 18:45
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Найбільше, що приваблює у цій квітці – це її колір та форма. Кожен вид цієї рослинки має притаманну йому форму суцвіть.

Новости Днепра про Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензіїЦя рослина належить до сімейства Гортензієвих. Краї листя мають зазубрену, овальну, хвилясту або велику форми. Різним видам притаманні певні характеристики суцвіть.

Відтінки цвітіння гортензії найрізноманітніші. Вона буває різною – лілового, бузкового, яскраво-рожевого, червоного, небесно-блакитного, кремового кольорів. 

Завдяки археологам стало відомо, що гортензія вже існувала як мінімум сорок тисяч років тому. В Азії цю рослину культивують давно, а європейці стали проявляти до неї цікавість лише з 1900 року, хоча гортензія була завезена в Європу з Японії мало не на століття раніше. 

Новости Днепра про Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензії

Новости Днепра про Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензії

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Новости Днепра про Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензіїУкраїнська Новости Днепра про Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензіїРусский

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