Неймовірна краса: у Дніпрі масово квітнуть гортензії

Ця рослина належить до сімейства Гортензієвих. Краї листя мають зазубрену, овальну, хвилясту або велику форми. Різним видам притаманні певні характеристики суцвіть.
Відтінки цвітіння гортензії найрізноманітніші. Вона буває різною – лілового, бузкового, яскраво-рожевого, червоного, небесно-блакитного, кремового кольорів.
Завдяки археологам стало відомо, що гортензія вже існувала як мінімум сорок тисяч років тому. В Азії цю рослину культивують давно, а європейці стали проявляти до неї цікавість лише з 1900 року, хоча гортензія була завезена в Європу з Японії мало не на століття раніше.
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