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  • Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 14:37
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Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.infо дізналися незвичайну історію будинку на вулиці Грушевського.

У центрі Дніпра досі зберігся невеликий одноповерховий будинок купця-мільйонера Миколи Мірошниченка. Він володів мануфактурно-церковним магазином, розташованим поряд із будинком. Обидві будівлі було збудовано на колишній вулиці Казанській наприкінці 1890-х років. Будівля магазину не збереглася. На будинку можна побачити «малюнки», які говорять про діяльність його власника – це ліпнина у формі церковної бані. Мірошниченко був відомим меценатом і дуже доброю людиною, та надавав прихисток усім, кому це було потрібно. Деяку годину біля будинку навіть мешкав священик, який працював у сусідній церкві.

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

У цьому будинку купець живий зі своєю дружиною – поміщицею, після смерті якої він одружився з її сестрою. Після того, як донька Мірошниченко вийшла заміж, вона також поселилась у цьому будинку. За деякими даними, у цьому будинку під час громадянської війни та бойових дій у нашому місті жили маршали Будьонний та Ворошилов. Квартирували вони там разом із господарями будинку. Після революції власник будівлі віддав своє майно владі і переїхав до скромнішого житла, а в його будинку спочатку був районний комітет молодіжної організації, а згодом – народний суд, де розглядалися цивільні позови.

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Сам будинок дуже незвичайний – за задумом архітектора потолок тут тримається на одній величезній шпалі, розташованій по центру, а піч була викладена з керамічних труб. На годину будівництва будинку використання таких труб було великою рідкістю для Катеринослава і коштувало дуже дорого.

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Будинок на початку 2000-х років пережив ремонт і в замурованій печі знайшли недопалки цигарок з червоною губною помадою та службове партійне листування 1970-х років.

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Біля будинку досі збереглася ліпнина на стелях та оригінальний кований навіс над ганком.

Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні будинок здається в оренду та використовується під офіси приватних підприємців.

фото: oldcity.dp.ua, О. Волок

 

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Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Недопалки з червоною помадою та листування за піччю: незвичайна історія будинку в центрі Дніпра (ФОТО)Русский

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