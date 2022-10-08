«Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у Криму

Знаете, в чем сегодняшнее основное достижение?

Нет, нет, в том, что наши «пришили бороду» основной логистической артерии оккупационной армии.

А в том, что вся эта нечисть, считавшая себя мировым гегемоном и бесконечно кривляющаяся ракетами и балетом начала постепенно понимать, что они – никто.

…

Что они – смешные, бездарные, жалкие выродки, бесконечно жрущие теледерьмо в исполнении полухромосомных пропагандистов.

Что не существует ни «второй армии мира», ни «великой культуры», ни «тысячелетней истории», а есть лишь сообщество трусов и моральных уродов.

Нация деградантов и спивающихся алкашей.

Социум в демографической яме и фактически находящийся в депопуляции.

…

Нет ничего.

Пустота.

Лишь жалкие амбиции и желание убивать.

…