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«Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у Криму

Сьогодні 14:14
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Мер Дніпра Борис Філатов назвав основне сьогоднішнє досягнення України.

Новости Днепра про «Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у Криму

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував сьогоднішні події. Він зазначив, що наші не тільки «пришили бороду» основній логістичній артерії окупантів, а й довели росіянам те що вони ніхто.

Адже російська сторона неодноразово казала, що Кримський міст надійно захищений від ракет та диверсій.

Далі пряма мова:

Знаете, в чем сегодняшнее основное достижение?
Нет, нет, в том, что наши «пришили бороду» основной логистической артерии оккупационной армии.
А в том, что вся эта нечисть, считавшая себя мировым гегемоном и бесконечно кривляющаяся ракетами и балетом начала постепенно понимать, что они – никто.
Что они – смешные, бездарные, жалкие выродки, бесконечно жрущие теледерьмо в исполнении полухромосомных пропагандистов.
Что не существует ни «второй армии мира», ни «великой культуры», ни «тысячелетней истории», а есть лишь сообщество трусов и моральных уродов.
Нация деградантов и спивающихся алкашей.
Социум в демографической яме и фактически находящийся в депопуляции.
Нет ничего.
Пустота.
Лишь жалкие амбиции и желание убивать.
Как правильно сказал великий человек, покойный сенатор Маккейн: «Взбесившаяся бензоколонка, выдающая себя за государство».
Как жалко, что это стало понятно многим только сейчас….
 

Новости Днепра про «Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у Криму

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Новости Днепра про «Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у КримуУкраїнська Новости Днепра про «Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у КримуРусский

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