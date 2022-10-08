«Нечисть, яка вважала себе світовим гегемоном, зрозуміла, що вона ніхто»: мер Дніпра про вибух у Криму

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував сьогоднішні події. Він зазначив, що наші не тільки «пришили бороду» основній логістичній артерії окупантів, а й довели росіянам те що вони ніхто.
Адже російська сторона неодноразово казала, що Кримський міст надійно захищений від ракет та диверсій.
Далі пряма мова:
Знаете, в чем сегодняшнее основное достижение?
Нет, нет, в том, что наши «пришили бороду» основной логистической артерии оккупационной армии.А в том, что вся эта нечисть, считавшая себя мировым гегемоном и бесконечно кривляющаяся ракетами и балетом начала постепенно понимать, что они – никто.…Что они – смешные, бездарные, жалкие выродки, бесконечно жрущие теледерьмо в исполнении полухромосомных пропагандистов.Что не существует ни «второй армии мира», ни «великой культуры», ни «тысячелетней истории», а есть лишь сообщество трусов и моральных уродов.Нация деградантов и спивающихся алкашей.Социум в демографической яме и фактически находящийся в депопуляции.…Нет ничего.Пустота.Лишь жалкие амбиции и желание убивать.…Как правильно сказал великий человек, покойный сенатор Маккейн: «Взбесившаяся бензоколонка, выдающая себя за государство».
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