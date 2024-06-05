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  • Небо над Дніпром під час негоди затягнуло “пухнастими” грозовими хмарами (ФОТО)

Небо над Дніпром під час негоди затягнуло “пухнастими” грозовими хмарами (ФОТО)

Сьогодні 21:23
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Страшно красиво.

Новости Днепра про Небо над Дніпром під час негоди затягнуло

Армагедон, який вирував у двох районах Дніпропетровщини, дістався до обласного центру. 

Жителі Дніпра зазнімкували “пухнасті” грозові хмари, які нависли над містом. 

Подекуди вже чутно грім та видно блискавки. 

Сьогоднішнє вечірнє небо у Дніпрі справді дивує. 

Зауважимо, що негода вируватиме до кінця доби. А завтра до Дніпра повернеться спека. 

Новости Днепра про Небо над Дніпром під час негоди затягнуло

Новости Днепра про Небо над Дніпром під час негоди затягнуло

Новости Днепра про Небо над Дніпром під час негоди затягнуло

Новости Днепра про Небо над Дніпром під час негоди затягнуло

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