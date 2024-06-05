Небо над Дніпром під час негоди затягнуло “пухнастими” грозовими хмарами (ФОТО)

Армагедон, який вирував у двох районах Дніпропетровщини, дістався до обласного центру.
Жителі Дніпра зазнімкували “пухнасті” грозові хмари, які нависли над містом.
Подекуди вже чутно грім та видно блискавки.
Сьогоднішнє вечірнє небо у Дніпрі справді дивує.
Зауважимо, що негода вируватиме до кінця доби. А завтра до Дніпра повернеться спека.
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