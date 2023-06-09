Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

Сьогодні 11:30
просмотров

Асоціація міст України вважає, що Президента дезінформують про те, що  начебто половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655.

Новости Днепра про Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

А відтак — просить зустрічі з головою держави, аби навести аргументи про небезпеку згаданого законопроєкту.

«6 червня 2023 року Ви відповіли під час прес-конференції журналісту, що половина органів місцевого самоврядування підтримує закопроєкт 5655, а половина не підтримує, тому Вам необхідно провести окрему зустріч з головами громад. Вважаємо, пане Президенте, що Вас дезінформують щодо наявності, начебто, підтримки громадами законопроєкту 5655. Ми, сільські, селищні, міські голови більшості громад України готові зустрітися з Вами та навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян», — йдеться у зверненні АМУ до Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Асоціація міст України представляє інтереси 1 009 із 1 470 громад країни. Її членами є 608 сіл, селищ і 401 місто.

Новости Днепра про Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

Новости Днепра про Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з ПрезидентомУкраїнська Новости Днепра про Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з ПрезидентомРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Умані ракета влучила в АТБ
    новини України
    Вчора 22:55
    В Умані ракета влучила в АТБ

    В Уманському районі зафіксували два влучання російських ракет.

    Дніпро та Гранд-Репідс (США) офіційно оголосили про дружбу між містами
    Новини Дніпра
    Вчора 17:10
    Дніпро та Гранд-Репідс (США) офіційно оголосили про дружбу між містами

    Напередодні в американському місті Гранд-Репідс, що у штаті Мічиган, на…

    Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рф
    Новини Дніпра
    04.06.2023 14:27
    Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рф

    Зранку 4 червня, в День вшанування пам'яті дітей, які загинули…

    На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон
    Новини Дніпра
    02.06.2023 18:54
    На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон

    Виявляється, укриття не завжди є безпечним місцем.

    Наверх