Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

Асоціація міст України вважає, що Президента дезінформують про те, що начебто половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт 5655.

А відтак — просить зустрічі з головою держави, аби навести аргументи про небезпеку згаданого законопроєкту.

«6 червня 2023 року Ви відповіли під час прес-конференції журналісту, що половина органів місцевого самоврядування підтримує закопроєкт 5655, а половина не підтримує, тому Вам необхідно провести окрему зустріч з головами громад. Вважаємо, пане Президенте, що Вас дезінформують щодо наявності, начебто, підтримки громадами законопроєкту 5655. Ми, сільські, селищні, міські голови більшості громад України готові зустрітися з Вами та навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації, процесу відновлення українських громад і безпеки громадян», — йдеться у зверненні АМУ до Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Асоціація міст України представляє інтереси 1 009 із 1 470 громад країни. Її членами є 608 сіл, селищ і 401 місто.

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