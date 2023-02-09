Небезпечні “радіоактивні” горіхи із Бразилії завезла в Україну компанія із Дніпра

В Україну завезли горіхи, в яких перевищено вміст природних канцерогенів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держспоживслужби в Івано-Франківській області.

Система RASFF, яка займається моніторингом безпечності продуктів у світі, повідомила, що в горіхах, які завезли в Україну з Бразилії, значна кількість афлатоксинів.

Зазначається, що завезла ці горіхи до України компанія ТОВ «КРІОЛІТ-Д», зареєстрована в Дніпрі на вулиці Океанській, 4.

У бразильському горіхі значно перевищений вміст афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2). Це природний канцероген, навіть малі дози якого, можуть привести до проблем зі здоров’ям. Зокрема, вони сприяють розвитку онкозахворювань.

Тому Держспоживслужба закликає операторів ринку негайно забрати з обігу цей товар.

“Шановні споживачі! У разі виявлення у обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за тел.: (0342) 511389, 511392 або звертайтесь до територіальних управлінь”, – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше такі токсини знайшли в арахісі, який завезли до України з Єгипту.

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