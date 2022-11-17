Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Сьогодні 17:30
просмотров

Якщо відключили світло, але для роботи дуже потрібний Інтернет, то зі звичайного смартфона можна зробити як маршрутизатор бездротової мережі, так і модем, який роздаватиме сигнал Всесвітньої мережі.

Новости Днепра про Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Маршрутизатор

Для того, щоб зробити з телефону маршрутизатор Wi-Fi потрібен бездротовий Інтернет і USB кабель. Цей метод можна використовувати, коли в ноутбуці чи комп’ютері не працює сигнал Wi-Fi, але електрика в будинку є і працює роутер справно.

Для цього потрібно підключити телефон через провід до ноутбука або комп’ютера, а на самому смартфоні в розділі “Інтернет  налаштувань” увімкнути пункт «Точка доступу та модем», увімкнути бездротовий Інтернет, задати «логін» та пароль, який побачить комп’ютер (іноді це відбувається автоматично).

Найчастіше ніяких додаткових драйверів встановлювати не потрібно, але в кінцевому підсумку все залежить від моделі і марки телефону. При підключенні до комп’ютера вони можуть встановити автоматично.

Новости Днепра про Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Коли комп’ютер побачить точку доступу в мережі, потрібно ввести пароль.

Замість проводу USB можна використовувати Bluetooth на обох машинах – смартфоні та комп’ютері, якщо в останнього є ця опція.

Модем

Щоб зробити з телефону модем, що дає Інтернет, коли дротова мережа відключена потрібно зробити подібну операцію. На телефоні увімкнути «звичайний» Інтернет та підключити його за допомогою дроту до комп’ютера. При цьому, задавши параметр точки доступу потрібно вибрати функцію USB-модем.

Новости Днепра про Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Також можна використовувати і Bluetooth, але телефон буде швидко розряджатися. При використанні дроту смартфон не розряджається, а навпаки.

Читайте також:

Новости Днепра про Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизаторУкраїнська Новости Днепра про Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизаторРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

    Сьогоднішній ракетний удар пошкодив транспорту інфраструктуру.

    У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

    Сьогодні, 17 листопада, близько 11.00 на вулиці Марії Лисиченко зіштовхнулися…

    Трьох людей врятували, 50 евакуювали: рятувальники Дніпра розповіли нові подробиці ракетної атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:30
    Трьох людей врятували, 50 евакуювали: рятувальники Дніпра розповіли нові подробиці ракетної атаки

    У Дніпрі внаслідок влучання ракети виникло дві пожежі.

    Розрив снаряду забрав всі мрії: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця, який пережив клінічну смерть
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    Розрив снаряду забрав всі мрії: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця, який пережив клінічну смерть

    У Дніпрі врятували бійця, який отримав важке поранення.

    Наверх