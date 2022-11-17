Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

Якщо відключили світло, але для роботи дуже потрібний Інтернет, то зі звичайного смартфона можна зробити як маршрутизатор бездротової мережі, так і модем, який роздаватиме сигнал Всесвітньої мережі.

Маршрутизатор

Для того, щоб зробити з телефону маршрутизатор Wi-Fi потрібен бездротовий Інтернет і USB кабель. Цей метод можна використовувати, коли в ноутбуці чи комп’ютері не працює сигнал Wi-Fi, але електрика в будинку є і працює роутер справно.

Для цього потрібно підключити телефон через провід до ноутбука або комп’ютера, а на самому смартфоні в розділі “Інтернет налаштувань” увімкнути пункт «Точка доступу та модем», увімкнути бездротовий Інтернет, задати «логін» та пароль, який побачить комп’ютер (іноді це відбувається автоматично).

Найчастіше ніяких додаткових драйверів встановлювати не потрібно, але в кінцевому підсумку все залежить від моделі і марки телефону. При підключенні до комп’ютера вони можуть встановити автоматично.

Коли комп’ютер побачить точку доступу в мережі, потрібно ввести пароль.

Замість проводу USB можна використовувати Bluetooth на обох машинах – смартфоні та комп’ютері, якщо в останнього є ця опція.

Модем

Щоб зробити з телефону модем, що дає Інтернет, коли дротова мережа відключена потрібно зробити подібну операцію. На телефоні увімкнути «звичайний» Інтернет та підключити його за допомогою дроту до комп’ютера. При цьому, задавши параметр точки доступу потрібно вибрати функцію USB-модем.

Також можна використовувати і Bluetooth, але телефон буде швидко розряджатися. При використанні дроту смартфон не розряджається, а навпаки.

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