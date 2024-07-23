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Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погода

Сьогодні 09:57
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У Дніпрі оголошено І рівень небезпеки.

Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погода

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечне метеорологічне явище. 

У вівторок 23 липня в регіоні зранку та до кінця дня очікується гроза. 

Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погода

У Дніпрі та області оголошено І рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується слідкувати за подальшими змінами погоди, зберігати уважність та обережність. 

У зв’язку із вищезазначеним сьогодні можна часто чути грім – рекомендуємо під час повітряних тривог стежити за офіційними повідомленнями щодо атак ворога.

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Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погодаУкраїнська Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погодаРусский

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