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  • Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із Дніпропетровщини

Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із Дніпропетровщини

Сьогодні 08:00
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25 березня в районі Авдіївки Донецької області внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу отримав травми, несумісні з життям солдат відділення гранатометного взводу механізованого батальйону Олександр Васильович Гелетей. Воїну було 40 років.

Новости Днепра про Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із Дніпропетровщини

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

«Гірка втрата болем озивається в серці кожного синельниківця, побратимів. Та найважче сьогодні рідним – коханій дружині, донечкам, яких обожнював татко, рідненькій матусі. Щиро співчуваємо. Підтримуємо», – йдеться у повідомленні.

Вічна слава Герою!

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Новости Днепра про Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із ДніпропетровщиниРусский

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