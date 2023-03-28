Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із Дніпропетровщини

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.
«Гірка втрата болем озивається в серці кожного синельниківця, побратимів. Та найважче сьогодні рідним – коханій дружині, донечкам, яких обожнював татко, рідненькій матусі. Щиро співчуваємо. Підтримуємо», – йдеться у повідомленні.
Вічна слава Герою!
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