Не забудемо, не пробачимо: під Авдіївкою загинув солдат-гранатометник із Дніпропетровщини

25 березня в районі Авдіївки Донецької області внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу отримав травми, несумісні з життям солдат відділення гранатометного взводу механізованого батальйону Олександр Васильович Гелетей. Воїну було 40 років.

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

«Гірка втрата болем озивається в серці кожного синельниківця, побратимів. Та найважче сьогодні рідним – коханій дружині, донечкам, яких обожнював татко, рідненькій матусі. Щиро співчуваємо. Підтримуємо», – йдеться у повідомленні.

Вічна слава Герою!

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