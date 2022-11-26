Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

На жаль, через перенавантаження вийшли з ладу чотири колонки, які нещодавно були відкриті. Три з них підрядник вже оперативно відремонтував. Четверту відремонтує найближчим часом.
Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.
Не витримує сталь. Схоже, ручні колонки просто були не розраховані на практично цілодобове навантаження. Металеві ручки, за допомогою яких люди викачують воду, ламаються. Саме через цю причину на деяких час вийшли з ладу колонки на вул. Генерала Захарченка, 14, вул. Міхновського, 11, проспекті Слобожанському, 125. Зараз їхня робота відновлена, вони вже працюють на повну потужність. Ще за однією адресою, вул. Калинова, 104, ремонтні роботи заплановані на сьогодні, – написав нардеп.
На кількох адресах роботи з облаштування колонок зараз перебувають на завершальній стадії. Зокрема, це колонки на вулицях Янтарній, 79 к.1, Березинській, 28, Калиновій, 82а. Трохи згодом закінчать роботи на вулицях Байкальській, 11, Тверській, 9 та Петра Калнишевського, 27а.
Адреси готових свердловин:
Адреси свердловин, які зараз в роботі:
Надалі ми триматимемо на контролі стан всіх колонок, які ми відкрили. У разі виявлених проблем телефонуйте у мою депутатську приймальню 067 249 5703, – зазначив Дмитро Кисилевський.
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