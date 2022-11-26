Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

Сьогодні 11:51
просмотров

Для забезпечення водою мешканців Дніпра на лівому березі зараз активно бурять свердловини та облаштовують навколо них колонки.

Новости Днепра про Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

На жаль, через перенавантаження вийшли з ладу чотири колонки, які нещодавно були відкриті. Три з них підрядник вже оперативно відремонтував. Четверту відремонтує найближчим часом.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Не витримує сталь. Схоже, ручні колонки просто були не розраховані на практично цілодобове навантаження. Металеві ручки, за допомогою яких люди викачують воду, ламаються. Саме через цю причину на деяких час вийшли з ладу колонки на вул. Генерала Захарченка, 14, вул. Міхновського, 11, проспекті Слобожанському, 125. Зараз їхня робота відновлена, вони вже працюють на повну потужність. Ще за однією адресою, вул. Калинова, 104, ремонтні роботи заплановані на сьогодні, – написав нардеп.

Новости Днепра про Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

На кількох адресах роботи з облаштування колонок зараз перебувають на завершальній стадії. Зокрема, це колонки на вулицях Янтарній, 79 к.1, Березинській, 28, Калиновій, 82а. Трохи згодом закінчать роботи на вулицях Байкальській, 11, Тверській, 9 та Петра Калнишевського, 27а.

Адреси готових свердловин:

  • вул. Усенка, 15; 
  • вул. Генерала Захарченка, 14;
  • проспект Миру, 73;
  • вул. Міхновського, 11; 
  • вул. Калинова, 104;
  • проспект Слобожанський, 125.

Адреси свердловин, які зараз в роботі:

  • вул. Янтарна, 79 к.1;  
  • вул. Березинська, 28;
  • вул. Калинова, 82а;
  • вул. Байкальська, 11;
  • вул. Тверська, 9.

Надалі ми триматимемо на контролі стан всіх колонок, які ми відкрили. У разі виявлених проблем телефонуйте у мою депутатську приймальню 067 249 5703, – зазначив Дмитро Кисилевський.

Новости Днепра про Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

Новости Днепра про Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водою

Читайте також:

Новости Днепра про Не витримали навантаження: у Дніпрі на лівому березі вийшли з ладу колонки з водоюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:10
    Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

    Сьогодні близько 11:37 містяни чули вибухи.

    У Дніпрі пролунав вибух: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

    Сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі було чути вибух.

    У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:14
    У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

    У п'ятницю, 25 листопада, о 16:00 на лінію «101» повідомили…

    На вокзалі Дніпра банда грабувала людей: їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    На вокзалі Дніпра банда грабувала людей: їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

    Банда із 4 людей грабувала людей на вокзалі Дніпра. Серед…

    Наверх