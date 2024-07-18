Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам’янського

Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам’янського

Вчора 21:59
просмотров

Помер військовий з Кам'янського В'ячеслав Золотаревський.

Новости Днепра про Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам'янського

45-річний В’ячеслав Золотаревський помер 15 липня під час проходження військово-лікарської комісії у військовій частині. Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

В’ячеслав у березні 2022 року став на захист України. Але перебування в екстремальних умовах підірвало здоров’я бійця. У нього залишилися мати, кохана жінка та двоє синів. 

В’ячеслав народився 26 серпня 1978 року у тодішньому Дніпродзержинську. Закінчив місцевий металургійний коледж, працював на ТОВ “Аульська ХПС”. 

Панахида за загиблим пройшла 18 липня у селищі Аули. Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища на вулиці Весняній. 

Читайте також:

Новости Днепра про Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам'янськогоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх