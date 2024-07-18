Не витримало серце: під час ВЛК у військовій частині помер боєць з Кам’янського

Помер військовий з Кам'янського В'ячеслав Золотаревський.

45-річний В’ячеслав Золотаревський помер 15 липня під час проходження військово-лікарської комісії у військовій частині. Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

В’ячеслав у березні 2022 року став на захист України. Але перебування в екстремальних умовах підірвало здоров’я бійця. У нього залишилися мати, кохана жінка та двоє синів.

В’ячеслав народився 26 серпня 1978 року у тодішньому Дніпродзержинську. Закінчив місцевий металургійний коледж, працював на ТОВ “Аульська ХПС”.

Панахида за загиблим пройшла 18 липня у селищі Аули. Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища на вулиці Весняній.

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