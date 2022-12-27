Не вистачає меблів та стара техніка: яка мінімальна ціна на оренду житла у різних районах Дніпра

На товари та послуги у Дніпрі зростають ціни, оренда квартир – не виняток. Тут теж зросла вартість, але чи покращився при цьому стан самого житла – питання відкрите. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки тепер просять за оренду однокімнатної квартири в різних районах міста. І чого потрібно бути готовим орендарю, якщо хочеться заощадити на квадратних метрах.

Шевченківський район

Найдешевшу квартиру вдалося знайти на вулиці Данила Нечая. Знаходиться вона у гуртожитку, просять за оренду 3 тис. грн на місяць. Стільки ж коштуватиме оренда квартири в районі 12 кварталу.

На ж/м Тополя-2 можна знайти житло за 4 тис. грн. Проживання на Титова коштуватиме мінімум 4,5 тис грн, на Богдана Хмельницького – 5. Оренда однокімнатної на Підстанції або проспекті Гагаріна потягне від 5 тис. грн.

Майбутньому мешканцю потрібно бути готовим до того, що в таких квартирах може бути частковий ремонт, не вистачатиме якоїсь важливої техніки, наприклад, пральної машини або холодильника, або ж стан приміщення буде такий, наче ви потрапили в минуле на 50 років тому.

Соборний район

Мінімальна ціна за оренду квартири в цьому районі коштуватиме 4,5 тис грн. Однокімнатна неподалік ДНУ коштуватиме 4,5 тис грн, стільки ж просять на за житло на ж/м Перемога. У 5 тис грн можна вкластися, якщо орендувати квартиру на Соколі.

Центральний район

Зняти однокімнатну у Центральному районі Дніпра коштуватиме щонайменше 7 тис грн на місяць. За ці гроші орендар може розраховувати на косметичний ремонт та цілком пристойні меблі. Дешевих пропозицій у цьому районі поки що немає. Проживання біля магазину «Славутич» оцінюється у 7 тис грн на місяць, стільки ж просять за однокімнатну на проспекті Поля та вулиці Робочій. Місяць оренди житла на Староказацькій обійдеться мінімум у 9 тис грн.

Новокодацький район

Середня вартість оренди житла у цьому районі – 6,5 тис грн. Виглядати таке житло буде цілком пристойно: з не новими, але в хорошому стані меблями, а також косметичним ремонтом. За цю суму можна винайняти квартиру на Парусі, Нігояна, Червоному Камені. Все, що тут можна знайти дешевше цієї суми – або без ремонту, або з меблями, які купували 50 років тому.

Самарський район

Ціни на оренду житла в цьому районі стартують від 6 тис. За ці гроші можна винайняти квартиру в Придніпровську та на Північному. Щоб жити на Сонячному, потрібно приплатити ще кілька сотень гривень. Розраховувати на нову сучасну техніку за таку суму не варто, але зовнішній вигляд квартир цілком пристойний, з хорошим косметичним ремонтом і меблями. Мінімальна ціна оренди однокімнатної в Самарському районі – 5 тис. грн. Але за цю суму в ній немає ні ремонту, ні нормальних меблів.

Чечелівський район

4,5 тис грн обійдеться зняти однокімнатну на вулиці Олексієнко, Макарова. Трохи дорожче – 5,5 тис грн на місяць коштує житло на Новоорловській та Антоновича. Квартира з ремонтом, гарними меблями та технікою коштуватиме щонайменше 8 тис грн.

АНД район

Зняти однокімнатну в АНД районі можна за 4,5 тис. грн. – стільки коштує проживання у помешканні на Мануйлівському проспекті. Трохи дорожче – 5 тис грн. стартова ціна оренди квартири навпроти ТЦ «Караван». Стільки ж просять за житло на Калнишевського, Калиновій, Березинці. На Донецькому шосе та Ломівському проживання коштуватиме 6 тис грн на місяць.

Індустріальний район

Найдешевша квартира в оренду в цьому районі коштуватиме 3,5 тис грн на місяць. Але при цьому квартиранту потрібно привести в неї всі меблі та пральну машинку. Середня вартість проживання в однокімнатній тут стартує від 6 тис грн. За таку суму винайняти квартиру можна на Слобожанському, Образцова, Калиновій.

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