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Не виходить на зв’язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчину

Сьогодні 13:40
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Поліція Дніпра розшукує 17-річну Євгенію Чепурну. Про її зникнення повідомили 23 липня.

Новости Днепра про Не виходить на зв'язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчину

Неповнолітня дніпрянка зникла в Шевченківському районі міста. Раніше вона мешкала в Новокодацькому районі міста.

Про це пише пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

Наразі 17-річна Євгенія не виходить на звʼязок, її місце перебування невідоме.

Прикмети зниклої: зріст близько 170 см, темне волосся до лопаток, сірі очі. Має тату на руці із зображенням букви «А».

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, 2006 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Новости Днепра про Не виходить на зв'язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчину

Новости Днепра про Не виходить на зв'язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчину

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Новости Днепра про Не виходить на зв'язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчинуУкраїнська

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