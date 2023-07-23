Не виходить на зв’язок: у Дніпрі розшукують зниклу 17-річну дівчину

Неповнолітня дніпрянка зникла в Шевченківському районі міста. Раніше вона мешкала в Новокодацькому районі міста.
Про це пише пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Наразі 17-річна Євгенія не виходить на звʼязок, її місце перебування невідоме.
Прикмети зниклої: зріст близько 170 см, темне волосся до лопаток, сірі очі. Має тату на руці із зображенням букви «А».
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, 2006 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
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