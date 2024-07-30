Не відчинив двері укриття: у Києві винесли вирок охоронцю, внаслідок дій якого загинуло троє осіб

Винесли вирок чоловіку, дії якого призвели до смерті трьох людей.

У Києві судили охоронця лікарні, який під час повітряної тривоги у місті в ніч на 1 червня 2023 року не відчинив двері укриття. Такі його дії під час ворожого ракетного обстрілу Києва призвели до загибелі трьох осіб, серед них – 9-річна дівчинка.

Факт був доведений у суді.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання, – йдеться у публікації.

Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому не розкаявся. Під час судового розгляду постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття. Чоловік спочатку стерджував, що нібито не встиг, потім – не почув сигнал тривоги, після цього зазначив, що взагалі не побачив людей. Згодом повідомив суду, що приміщення лікарні не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати.

Суд визнав винним охоронця лікарні у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до загибелі трьох осіб (ч. 3 ст. 135 КК України).

Чоловіку обрали покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Однак позиція прокурора в судових дебатах – призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

Наразі прокурори вивчають вирок суду задля підстав для його оскарження.

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