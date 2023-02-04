Не варто вірити: у мережі розповсюдили фейк про новий наступ РФ на цих вихідних

У мережі розповсюдили інформацію про те, що Росія планує здійснити новий повномасштабний наступ уже на цих вихідних в ніч з суботи на неділю. Ці данні виявилися фейком.

Ряд сумнівних Telegram-каналів посіяв паніку серед українців, запевнивши, що ворог готує нову атаку.

«Завтра о 4:00 можливий повномасштабний наступ. Зі сторони Білорусі ДРГ просунуться до 15-20 км для відволікання наших військ. Будуть здійснюватись ракетні та авіа удари по всій країні, бази, жд станції, критична інфраструктура. Основні зусилля схід-південь. Сили вони накопичили, як варіант для відтягування військ від Бахмута можуть спробувати», – повідомляли фейкову інформацію деякі джерела.

Наразі немає жодних фактів, які б вказували на те, що країна-агресорка нападатиме вночі 5 лютого.

Окрім того, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк запевнила, що захисники України готові до будь-якого розвитку подій.

“Сили оборони України готові до будь-якого сценарію. У ЗСУ продовжують ретельно відстежувати тактику ворога. Насамперед тому, що росіяни постійно її змінюють, маневруючи наявними ресурсами”, – прокоментувала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Тим не менш, вона не приховує, що Росія, імовірно, готує нові масовані ракетні атаки.

“Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх дедалі більше з’являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя у Миколаївській області та фіксуємо напрямок на Одеську область”, – додала Гуменюк.

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