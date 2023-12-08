Не тільки крилаті ракети: Лисак розповів, чим ще 8 грудня атакували Павлоградський район - Днепр Инфо
Не тільки крилаті ракети: Лисак розповів, чим ще 8 грудня атакували Павлоградський район
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Сегодня 11:11

Зранку 8 грудня ракетами атакували Павлоградський район Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Не тільки крилаті ракети: Лисак розповів, чим ще 8 грудня атакували Павлоградський район

Близько 7 ранку в Дніпропетровській області лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про політ крилатих ракет х101 в сторону області. Згодом з’ясувалося, що атакували Павлоградський район. Станом на 10 годину ранку відомо про одну загиблу людину, ще четверо людей постраждали. 

Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону, троє постраждалих у важкому стані. Одна людина вже у звичайній палаті, решта на операційному столі.

За попередніми даними, росіяни атакували однією ракетою типу “Іскандер” та чотирма крилатими ракетами. На місці працюють правоохоронці, які досліджують уламки ракет, тож про їх тип буде відомо пізніше.

Відомо, що понад 20 будинків зазнали пошкоджень. Пошкоджені будівлі у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Люди отримають необхідну допомогу. 

Усього над Україною збили 14 із 19 крилатих ракет. Частину з них знищили на підльоті до Києва, а решту в Дніпропетровській області. 

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Новости Днепра про Не тільки крилаті ракети: Лисак розповів, чим ще 8 грудня атакували Павлоградський районУкраїнська

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