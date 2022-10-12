Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

Про це повідомили в Сервісному центрі МВС в Дніпропетровській області.
Як повідомляють в МВС, через перебої електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг в сервісних центрах МВС зупинена. Зокрема, видача водійських посвідчень.
Про відновлення роботи повідомлять додатково.
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