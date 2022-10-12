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  • Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

Сьогодні 11:24
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Стосується це Дніпра та області, а також всієї України.

Новости Днепра про Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

Про це повідомили в Сервісному центрі МВС в Дніпропетровській області. 

Як повідомляють в МВС, через перебої електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг в сервісних центрах МВС зупинена. Зокрема, видача водійських посвідчень. 

Про відновлення роботи повідомлять додатково. 

Новости Днепра про Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

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Новости Днепра про Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВСУкраїнська Новости Днепра про Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВСРусский

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