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Не поділили гроші: у Павлограді знайшли труп

Сьогодні 09:00
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У Павлограді на міському пляжі рано-вранці знайшли закривавлений труп чоловіка.

Новости Днепра про Не поділили гроші: у Павлограді знайшли труп

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

На голові чоловіка були численні травми, що стало причиною його смерті.

Як з’ясували правоохоронці, убив чоловіка його товариш, з яким вони разом робили ремонт в одній із квартир та не змогли поділити зароблені гроші. Вбивця завдав близько 10 ударів по голові своєї жертви.

Вдома у підозрюваного знайшли одяг із плямами крові. Його затримали. За навмисне вбивство 40-річному чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

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Новости Днепра про Не поділили гроші: у Павлограді знайшли трупУкраїнська Новости Днепра про Не поділили гроші: у Павлограді знайшли трупРусский

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