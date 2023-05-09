Не поділили гроші: у Павлограді знайшли труп

У Павлограді на міському пляжі рано-вранці знайшли закривавлений труп чоловіка.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

На голові чоловіка були численні травми, що стало причиною його смерті.

Як з’ясували правоохоронці, убив чоловіка його товариш, з яким вони разом робили ремонт в одній із квартир та не змогли поділити зароблені гроші. Вбивця завдав близько 10 ударів по голові своєї жертви.

Вдома у підозрюваного знайшли одяг із плямами крові. Його затримали. За навмисне вбивство 40-річному чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: