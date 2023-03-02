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  • Не можна зривати та купувати: за первоцвіти на дніпрян чекають чималі штрафи

Не можна зривати та купувати: за первоцвіти на дніпрян чекають чималі штрафи

Сьогодні 10:00
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В Україні не можна зривати, продавати та купувати підсніжники, крокуси та інші первоцвіти.

Новости Днепра про Не можна зривати та купувати: за первоцвіти на дніпрян чекають чималі штрафи

За торгівлю цими квітами передбачений штраф – від 1 700 до 3 655 гривень. За покупку, збут та розповсюдження рідких квітів доведеться заплатити від 510 до 1 700 грн. Штраф від 1 700 грн до 3 655 грн передбачається за рослини, зібрані на заповідних територіях, або занесених до Червоної книги. Також у цьому випадку конфіскуються рослини.

Підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава тощо – занесені до Червоної книги України. Це рідкі та зникаючи види рослин, і вони не встигають утворювати насіння, перш ніж їх зірвуть або викопають.

Вирвавши всього декілька рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б вирости. Масове знищення рослин призводить до їх повного зникнення. 

Джерело: КМДА

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Новости Днепра про Не можна зривати та купувати: за первоцвіти на дніпрян чекають чималі штрафиУкраїнська Новости Днепра про Не можна зривати та купувати: за первоцвіти на дніпрян чекають чималі штрафиРусский

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