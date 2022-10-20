Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Поки що МакДональдс працює лише у двох містах України – Києві та Львові, і, судячи з заяв кампанії, у Дніпрі він відкриється ще не скоро. Наше місто – прифронтове, а політика мережі ресторанів така, що в першу чергу вони турбуються за безпеку співробітників та відвідувачів. Для тих, хто скучив за «традиційною» їжею з «Маку», журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 місць, де можна замовити бургер.

Збираючи добірку закладів, ми спиралися на відгуки людей. У ТОП потрапили ті заклади, які їхні відвідувачі оцінили на 4 чи 5 зірок.

Varburger bar – заклад спеціалізується на бургерах з різною начинкою. Найдешевший тут коштуватиме 235 грн. Це бургер зі свинячою котлетою, томатами, сиром, соусами та шпинатом вагою 350 грам. На 10 грн дорожче коштуватиме «класичний» бургер із котлетою з яловичини. У меню також є «бутерброди» з креветкою або вегетаріанською котлетою з тофу та червоної квасолі. Спробувати їжу можна як у закладі, так і замовити додому чи на роботу.

Dogz&Burgerz – у цьому закладі до бургера з котлетою з яловичини «додають» тигрові креветки, салат, цибулю та заправляють все це сирними соусами. Такий бургер обійдеться 99 грн і важить близько 300 грамів. Для тих, хто не їсть м’яса, є ряд «бутербродів» з рослинними котлетами – від 109 грн за бургер. Працює не лише заклад, а й доставка. При цьому остання коштуватиме дорожче, оскільки бургери йдуть у «наборі» з картоплею фрі та колою.

Niceburger працює на лівому березі Дніпра. Є варіанти їжі як у самому закладі, так і на виніс. Найбюджтеніший бургер обійдеться в 155 грн. У ньому курячий біфштекс, салати, сир, заправка та овочі. Вага в меню вказана на всі види бургерів і досить розпливчата – від 360 до 540 грам. Є можливість замовити міні-версію бургерів. Вони вдвічі дешевші.

Спробувати бургер із закладу Casta можна щонайменше за 199 грн. За ці гроші клієнт отримає булочку з курячою котлетою, сиром, салатом, томатом, соусами та на додачу до нього йде картопля фрі. Вага замовлення 295 грам. З незвичайного тут подають бургери із грибами. Можна скуштувати бургер у закладі або замовити доставку.

У піцерії Homyak найдешевший бургер коштуватиме близько 100 грн. Це класична страва з сиром, салатом та котлетою у булочці з кунжутом. Заклад знаходиться у районі Червоного Каменя.

В Om nom nom можлива лише доставка їжі. Бургер тут коштуватиме мінімум 105 грн. Вага блюда 190 грам. У його складі яловича котлета, сир Чеддер, маринований огірок, цибуля, листя салату. Серед незвичайних «бутербродів» є бургери з начинкою з тофу, маринованого в соусі та обсмаженого на грилі, а також із котлетами з авокадо та нуту.

У ресторані Roadhouse найдешевші бургери віддають по 200 грн. За таку ціну на вибір клієнта надається відразу кілька видів булочки з котлетою з індички або яловичини. І всі вони важать по 350 г. Головна відмінність – у додаткових компонентах, таких як заправка, наявність салату, помідора, сиру, бекону. Є можливість скуштувати замовлення у закладі чи забрати з собою на виніс.

Ресторан «Чемодан» пропонує клієнтам бургери за ціною щонайменше 138 грн. Називається такий варіант «Джек Деніелс» і до його складу входить котлета зі свинини та яловичини, томат, салат айбсерг, солоний огірок, цибуля та соус з такою самою назвою, як і сам бургер. Вага порції 200 г. Можна замовити їжу додому, взяти із собою або скуштувати її у закладі.

Кафе Cubanos спеціалізується на вуличній їжі. Крім бургерів, тут є шаурма, бурум, сендвічі та фалафель. Найдешевша булочка з котлетою тут коштуватиме 145 грн. У цьому вага порції 260 грам. У складі страви – котлета з телятини, сир, салат, солоний огірок, цибуля та соус. На додаток до страви йде картопля фрі.

Заклад Watatsumi тепер спеціалізується не лише на японській та італійській кухнях, а й пропонує спробувати у них бургери. Найдешевший коштуватиме 95 грн. Вага порції 120 г. У складі котлета з яловичини, цибуля, солоний огірок, кетчуп та американська гірчиця. На додачу до булочки з котлетою йде картопля фрі. Тут можна лише замовити їжу додому чи роботу.

Пам’ятайте, що при замовленні доставки їжі потрібно набрати суму «мінімального» замовлення, але не виключено, що сама робота кур’єра також може бути платною.

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