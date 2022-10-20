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Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Сьогодні 15:18
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Поки що МакДональдс працює лише у двох містах України – Києві та Львові, і, судячи з заяв кампанії, у Дніпрі він відкриється ще не скоро. Наше місто – прифронтове, а політика мережі ресторанів така, що в першу чергу вони турбуються за безпеку співробітників та відвідувачів. Для тих, хто скучив за «традиційною» їжею з «Маку», журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 місць, де можна замовити бургер.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Збираючи добірку закладів, ми спиралися на відгуки людей. У ТОП потрапили ті заклади, які їхні відвідувачі оцінили на 4 чи 5 зірок.

Varburger bar –  заклад спеціалізується на бургерах з різною начинкою. Найдешевший тут коштуватиме 235 грн. Це бургер зі свинячою котлетою, томатами, сиром, соусами та шпинатом вагою 350 грам. На 10 грн дорожче коштуватиме «класичний» бургер із котлетою з яловичини. У меню також є «бутерброди» з креветкою або вегетаріанською котлетою з тофу та червоної квасолі. Спробувати їжу можна як у закладі, так і замовити додому чи на роботу.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Dogz&Burgerz – у цьому закладі до бургера з котлетою з яловичини «додають» тигрові креветки, салат, цибулю та заправляють все це сирними соусами. Такий бургер обійдеться 99 грн і важить близько 300 грамів. Для тих, хто не їсть м’яса, є ряд «бутербродів» з рослинними котлетами – від 109 грн за бургер. Працює не лише заклад, а й доставка. При цьому остання коштуватиме дорожче, оскільки бургери йдуть у «наборі» з картоплею фрі та колою.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Niceburger працює на лівому березі Дніпра. Є варіанти їжі як у самому закладі, так і на виніс. Найбюджтеніший бургер обійдеться в 155 грн. У ньому курячий біфштекс, салати, сир, заправка та овочі. Вага в меню вказана на всі види бургерів і досить розпливчата – від 360 до 540 грам. Є можливість замовити міні-версію бургерів. Вони вдвічі дешевші.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Спробувати бургер із закладу Casta можна щонайменше за 199 грн. За ці гроші клієнт отримає булочку з курячою котлетою, сиром, салатом, томатом, соусами та на додачу до нього йде картопля фрі. Вага замовлення 295 грам. З незвичайного тут подають бургери із грибами. Можна скуштувати бургер у закладі або замовити доставку.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

У піцерії Homyak найдешевший бургер коштуватиме близько 100 грн. Це класична страва з сиром, салатом та котлетою у булочці з кунжутом. Заклад знаходиться у районі Червоного Каменя.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

В Om nom nom можлива лише доставка їжі. Бургер тут коштуватиме мінімум 105 грн. Вага блюда 190 грам. У його складі яловича котлета, сир Чеддер, маринований огірок, цибуля, листя салату. Серед незвичайних «бутербродів» є бургери з начинкою з тофу, маринованого в соусі та обсмаженого на грилі, а також із котлетами з авокадо та нуту.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

У ресторані Roadhouse найдешевші бургери віддають по 200 грн. За таку ціну на вибір клієнта надається відразу кілька видів булочки з котлетою з індички або яловичини. І всі вони важать по 350 г. Головна відмінність – у додаткових компонентах, таких як заправка, наявність салату, помідора, сиру, бекону. Є можливість скуштувати замовлення у закладі чи  забрати з собою на виніс.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Ресторан «Чемодан» пропонує клієнтам бургери за ціною щонайменше 138 грн. Називається такий варіант «Джек Деніелс» і до його складу входить котлета зі свинини та яловичини, томат, салат айбсерг, солоний огірок, цибуля та соус з такою самою назвою, як і сам бургер. Вага порції 200 г. Можна замовити їжу додому, взяти із собою або скуштувати її у закладі.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Кафе Cubanos спеціалізується на вуличній їжі. Крім бургерів, тут є шаурма, бурум, сендвічі та фалафель. Найдешевша булочка з котлетою тут коштуватиме 145 грн. У цьому вага порції 260 грам. У складі страви – котлета з телятини, сир, салат, солоний огірок, цибуля та соус. На додаток до страви йде картопля фрі.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Заклад Watatsumi тепер спеціалізується не лише на японській та італійській кухнях, а й пропонує спробувати у них бургери. Найдешевший коштуватиме 95 грн. Вага порції 120 г. У складі котлета з яловичини, цибуля, солоний огірок, кетчуп та американська гірчиця. На додачу до булочки з котлетою йде картопля фрі. Тут можна лише замовити їжу додому чи роботу.

Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургер

Пам’ятайте, що при замовленні доставки їжі потрібно набрати суму «мінімального» замовлення, але не виключено, що сама робота кур’єра також може бути платною.

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Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургерУкраїнська Новости Днепра про Не МакДональдсом єдиним: ТОП-10 місць у Дніпрі, де можна замовити бургерРусский

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