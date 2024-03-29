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  • Не хотіли “виписуватися”: двоє чоловіків побились у медзакладі Кривого Рогу, один із них – у реанімації

Не хотіли “виписуватися”: двоє чоловіків побились у медзакладі Кривого Рогу, один із них – у реанімації

Сьогодні 14:54
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У Дніпропетровській області пацієнти побилися у лікарні.

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У лікарні Кривого Рогу побилися пацієнти. 

Як повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції, пацієнт відправив на лікарняне ліжко сусіда по палаті. Це сталося одній з лікарень Тернівського району. Сварка між чоловіками завершилася криміналом та госпіталізацією одного із них до реанімації.

42-річний чоловік під час суперечки, яка переросла в бійку, сильно вдарив 45-річного опонента, через що того перевели до реанімації. Нападника затримали поліціянти. За тяжке тілесне ушкодження йому світить 5-8 років тюрми.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 

Нагадаємо, у Дніпрі двоє чоловіків намагалися вкрасти металеві труби із палацу “Метеор”.

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