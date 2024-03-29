Не хотіли “виписуватися”: двоє чоловіків побились у медзакладі Кривого Рогу, один із них – у реанімації

У лікарні Кривого Рогу побилися пацієнти.
Як повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції, пацієнт відправив на лікарняне ліжко сусіда по палаті. Це сталося одній з лікарень Тернівського району. Сварка між чоловіками завершилася криміналом та госпіталізацією одного із них до реанімації.
42-річний чоловік під час суперечки, яка переросла в бійку, сильно вдарив 45-річного опонента, через що того перевели до реанімації. Нападника затримали поліціянти. За тяжке тілесне ушкодження йому світить 5-8 років тюрми.
Нагадаємо, у Дніпрі двоє чоловіків намагалися вкрасти металеві труби із палацу “Метеор”.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з 16 березня триває ремонт трамвайних переїздів на…
Виявити зловмисників допоміг небайдужий дніпрянин!
Жінці вже повідомили про підозру!
Противник використав для удару «Кинджали», балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети…