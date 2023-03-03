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Не хоче додому: на Дніпропетровщині піймали росіянина-нелегала

Сьогодні 15:07
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На Дніпропетровщині викрили росіянина-нелегала.

Новости Днепра про Не хоче додому: на Дніпропетровщині піймали росіянина-нелегала

Росіянина-нелегала викрили в лютому 2023 року. Міграційники з’ясували, що громадянин РФ вже деякий час незаконно живе Кам’янському. Йому виписали припис та попросили добровільно покинути Україну. 

Втім, чоловік додому поїхати не захотів, про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області. 

Виходячи з цих обставин, співробітниками Заводського відділу ДМС у місті Кам’янському Дніпропетровській області було подано позовну заяву до суду щодо примусового видворення за межі України громадянина РФ, – зазначили міграційники. 
 
Наразі, вже прийнято рішення Заводського районного суду у місті Кам’янському про примусове видворення за межі України громадянина РФ, яке виконають найближчим часом. 
 
Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали громадянина Єгипту, який нелегально жив в місті протягом п’яти років.
 

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Новости Днепра про Не хоче додому: на Дніпропетровщині піймали росіянина-нелегалаУкраїнська Новости Днепра про Не хоче додому: на Дніпропетровщині піймали росіянина-нелегалаРусский

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