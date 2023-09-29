Не дають проходу: в громаді на Дніпропетровщині вулицями безконтрольно гуляють зграї собак

У Межовій на Дніпропетровщині люди скаржаться на зграї собак, які безконтрольно гуляють вулицями селища.

Про це йдеться в повідомленні Межівської селищної тергромади.

Як кажуть місцеві, тварини збираються зграями та сплять посеред дороги. Люди зазначають, що хоча більшість з цих домашні, проте собаки все одно заважають нормальному життю села та лякають дітей.

Представники тергромади звертаються до жителів селища з проханням не відпускати собак на самовигул та прив’язати своїх тварин, чи створити такі умови, щоб вони не втікали за межі подвір’я.

“Кожен з нас думає: «моя не вкусить, вона добра», але про це знають не всі, діти бояться, та й ми не можемо спрогнозувати поведінку своїх собак в умовах вулиці, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, хазяїнам собак нагадали про правила, які зазначені в законі “Про захист тварин від жорстокого поводження”. Відтак, утримувати домашніх тварин у вільному вигулі можна лише на ізольованій, добре огородженій території, на прив’язі або без неї та не допускати, щоб вони залишалися без нагляду.

З собакою можна гуляти тільки використовуючи повідець, але робити це може лише людина, якій виповнилося 14 років.

Якщо не дотримуватися цих правил, то можна отримати штраф.

Крім цього, мешканців селища Межова попередили про вилов та стерилізацію бродячих тварин. Цю процедуру буде проводити громадська організація “Зооконтроль” з 28 вересня.

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