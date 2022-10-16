Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області станом на ранок 16 жовтня.

За словами Резніченко, у ніч з 15 на 16 жовтня росіяни знову не давали спокою нікопольцям.

Вони випустили 40 снарядів з “Градів” та важкої артилерії по двох громадах. Особливо важко прийшлося Нікополю. Там поранений 47-річний чоловік.

Унаслідок обстрілу сталися пожежі, їх вже ліквідували рятувальники. Також понівечені багтоповерхові та приватні будинки, підприємство, автівки, газопроводи, лінії електропередачі. На місцях аварій уже працюють відповідні служби.

У інших районах, на щастя, без постраждалих та руйнувань. На цю хвилину все спокійно.

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