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Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

Сьогодні 08:39
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Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області станом на ранок 16 жовтня.

За словами Резніченко, у ніч з 15 на 16 жовтня росіяни знову не давали спокою нікопольцям. 

Вони випустили 40 снарядів з “Градів” та важкої артилерії по двох громадах. Особливо важко прийшлося Нікополю. Там поранений 47-річний чоловік.

Унаслідок обстрілу сталися пожежі, їх вже ліквідували рятувальники. Також понівечені багтоповерхові та приватні будинки, підприємство, автівки, газопроводи, лінії електропередачі. На місцях аварій уже працюють відповідні служби.

У інших районах, на щастя, без постраждалих та руйнувань. На цю хвилину все спокійно.

Новости Днепра про Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

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Новости Днепра про Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

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Новости Днепра про Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

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Новости Днепра про Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтняУкраїнська Новости Днепра про Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтняРусский

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