Не давали спокою цієї ночі: Резніченко про ситуацію в області 16 жовтня

За словами Резніченко, у ніч з 15 на 16 жовтня росіяни знову не давали спокою нікопольцям.
Вони випустили 40 снарядів з “Градів” та важкої артилерії по двох громадах. Особливо важко прийшлося Нікополю. Там поранений 47-річний чоловік.
Унаслідок обстрілу сталися пожежі, їх вже ліквідували рятувальники. Також понівечені багтоповерхові та приватні будинки, підприємство, автівки, газопроводи, лінії електропередачі. На місцях аварій уже працюють відповідні служби.
У інших районах, на щастя, без постраждалих та руйнувань. На цю хвилину все спокійно.
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