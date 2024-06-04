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Не чекайте дарма: у Дніпрі трамвай №15 один день раніше завершить роботу

Сьогодні 21:58
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У Дніпрі трамваї на маршруті №15 поїдуть до ДЕПО раніше.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі трамвай №15 один день раніше завершить роботу

5 червня 2024 року трамваї №15 закінчать свою роботу раніше.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від Залізничного вокзалу о 20:14;
– від вул. Криворізька о 20:45.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Морської Піхоти до вул. Авіаційної.

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