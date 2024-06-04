Не чекайте дарма: у Дніпрі трамвай №15 один день раніше завершить роботу

У Дніпрі трамваї на маршруті №15 поїдуть до ДЕПО раніше.

5 червня 2024 року трамваї №15 закінчать свою роботу раніше.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від Залізничного вокзалу о 20:14;

– від вул. Криворізька о 20:45.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Морської Піхоти до вул. Авіаційної.

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