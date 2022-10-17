Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай закінчуватиме роботу раніше

Про це попередили в департаменті транспорту.
17 та 18 жовтня 2022 року трамваї №15 закінчуватимуть свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти. Враховуйте, якщо плануєте поїздку у цей час.
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