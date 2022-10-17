Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай закінчуватиме роботу раніше

У Дніпрі один із трамваїв два дні закінчуватиме роботу раніше.

Про це попередили в департаменті транспорту.

17 та 18 жовтня 2022 року трамваї №15 закінчуватимуть свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від Залізничного вокзалу о 20 год. 37 хв.

від вулиці Криворізька о 21 год. 07 хв.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти. Враховуйте, якщо плануєте поїздку у цей час.

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