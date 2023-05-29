Не чекайте дарма: у Дніпрі на два дні змінять маршрут декілька популярних трамваїв

Про це повідомили в КП Дніпровський електротранспорт.
Пасажирів, які планують їхати трамваями №18 та 19 попереджають про зміну маршруту.
Так, 30 та 31 травня трамваї №18 та 19 скоротять маршрут та з 11 до 14 години дня будуть їхати тільки до вулиці Передової, не заїжджаючи до житлового масиву Лівобережний-3.
Причина – ремонт контактної мережі по проспекту Миру.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на невизначений час перекриють деякі перехрестя на проспекті Миру. А на Європейській площі почали розбирати бруківку, щоб відремонтувати пішохідні доріжки.
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