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  • Не чекайте дарма: у Дніпрі на два дні змінять маршрут декілька популярних трамваїв

Не чекайте дарма: у Дніпрі на два дні змінять маршрут декілька популярних трамваїв

Сьогодні 14:22
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Плануйте свій маршрут завчасно.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі на два дні змінять маршрут декілька популярних трамваїв

Про це повідомили в КП Дніпровський електротранспорт. 

Пасажирів, які планують їхати трамваями №18 та 19 попереджають про зміну маршруту.

Так, 30 та 31 травня трамваї №18 та 19 скоротять маршрут та з 11 до 14 години дня будуть їхати тільки до вулиці Передової, не заїжджаючи до житлового масиву Лівобережний-3.

Причина – ремонт контактної мережі по проспекту Миру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на невизначений час перекриють деякі перехрестя на проспекті Миру. А на Європейській площі почали розбирати бруківку, щоб відремонтувати пішохідні доріжки. 

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі на два дні змінять маршрут декілька популярних трамваївУкраїнська

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