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Не чекайте дарма: у Дніпрі два трамваї 27 жовтня закінчать роботу раніше

Сьогодні 14:42
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У Дніпрі два трамваї завтра закінчать роботу раніше.
Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі два трамваї 27 жовтня закінчать роботу раніше

 

Про це повідомили у КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР.

Зазначається, що 27 жовтня 2022 року трамваї №6, №9 закінчать свою роботу раніше.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №6
– від пл. Старомостової о 20 год. 39 хв.;
– від Інституту мін. ресурсів о 21 год. 01 хв.

Маршрут №9
– від пл. Старомостової о 20 год. 01 хв.;
– від М’ясокомбінату о 20 год. 43 хв.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту. Якщо збираєтесь повертатися додому у цей час – майте на увазі. 

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі два трамваї 27 жовтня закінчать роботу ранішеУкраїнська

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