Не чекайте дарма: у Дніпрі два трамваї 27 жовтня закінчать роботу раніше

Про це повідомили у КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР.
Зазначається, що 27 жовтня 2022 року трамваї №6, №9 закінчать свою роботу раніше.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №6
– від пл. Старомостової о 20 год. 39 хв.;
– від Інституту мін. ресурсів о 21 год. 01 хв.
Маршрут №9
– від пл. Старомостової о 20 год. 01 хв.;
– від М’ясокомбінату о 20 год. 43 хв.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту. Якщо збираєтесь повертатися додому у цей час – майте на увазі.
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