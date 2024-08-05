Не чекайте дарма: у Дніпрі деякі маршрутки змінять кінцеві зупинки, а тролейбуси їхатимуть інакше
Не чекайте дарма: у Дніпрі деякі маршрутки змінять кінцеві зупинки, а тролейбуси їхатимуть інакше
Сьогодні 11:55
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У Дніпрі 5 серпня транспорт тимчасово курсуватиме інакше.
Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.
Тривають роботи на Соборній площі, через що 5 серпня з 13:00 до 14:30 діятимуть наступні зміни:
тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Також з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:
Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:
від Залізничного вокзалу о 20:27;
від Університету науки і технологій о 20:59.
Це пов’язано з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.
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