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Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО раніше

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі знову зміни в роботі трамваю 19.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО раніше

Про це попередили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. 

24 жовтня 2022 року трамваї №19 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від пл. Старомостова о 19 год. 15 хв.;

– від ж/м Лівобережний-3 о 20 год. 32 хв.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на Кайдацькому мосту.

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО ранішеУкраїнська

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