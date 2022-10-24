Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО раніше

Про це попередили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.
24 жовтня 2022 року трамваї №19 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
– від пл. Старомостова о 19 год. 15 хв.;
– від ж/м Лівобережний-3 о 20 год. 32 хв.
Зміни пов’язані з ремонтом колії на Кайдацькому мосту.
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