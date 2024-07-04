НБУ планує ввести в Україні ліміти для переказу з картки на картку

НБУ все ж планує встановити ліміти на кількість банківських переказів між картками.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами, аби обмеження не вплинуло на роботу благодійників.

Національний банк України таки введе обмеження для переказу з картки на картку. Нововведення раніше збурило громадськість, зокрема, волонтерів які допомагають силам оборони.

Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення, – сказав Пишний.

За його словами, представники НБУ “зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо”.

Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми, – повідомив голова НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ анонсувало введення обмежень на вихідні операції “з картки на картку”. Планувалося, що за місяць можна буде зробити не більше 30 переказів на загальну суму 100 тисяч гривень.