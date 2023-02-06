Названі найзатребуваніші фахівці у Дніпріі їх зарплати: це не айтішники

Найзатребуванішими фахівцями у Дніпрі є ті, хто працює у сфері продажу та закупівель. За останній місяць на порталі було опубліковано 670 вакансій. Здебільшого шукають менеджерів із продажу. Старт зарплат у сфері від 11 тис грн, середня 20 тис грн, а представлений у вакансіях максимум становить 35 тис. грн.
638 вакансій за останні 30 днів з’явилося у сфері обслуговування. Старт зарплат тут від 8 тис. грн., середня становить 13,9, а публікований роботодавцями максимум – 20 тис. грн. Шукають: інженерів, кухарів, мийників, прибиральників, барменів.
На третьому місці за популярністю – фахівці у категорії «Медицина та фармацевтика». Їхню роботу оцінюють у середньому в 15 тис грн. Мінімальна сума, озвучена роботодавцями у вакансіях – 9 тис грн, максимум – 30 тис грн. За останній місяць у галузі опубліковано 312 вакансій, здебільшого шукають фармацевтів, провізорів та медичних представників.
На четвертому місці за популярністю ті, хто розуміється на логістиці та зовнішньо-економічній діяльності підприємств. Старт зарплат у цій галузі від 10 тис грн, максимум представлений у вакансіях – 28 тис грн, а середня зарплата – 15 тис грн. Найчастіше шукають: менеджерів із закупівель, кур’єрів, бухгалтерів, диспетчерів та логістів. Всього в цьому розділі вакансії за останній місяць
П’яте місце дісталося адміністраторам та керівникам середньої ланки. Середня зарплата на такій роботі – 17,5 тис. грн. старт – від 9 тис грн та максимум, який вказують роботодавці у вакансіях – це 37 тис грн. Потрібні регіональні менеджери з продажу, адміністратори у приватну школу, майстри цехів, які керують виробництвом. Загалом за місяць з’явилася 381 вакансія у цій галузі.
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Ирина
Автор:
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