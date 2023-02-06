Названі найзатребуваніші фахівці у Дніпріі їх зарплати: це не айтішники

Знайти роботу під час війни – завдання не просте, але цілком можливе, особливо, якщо майбутній робітник готовий змінити спеціальність, розширити сферу діяльності або має досвід, необхідний для тієї чи іншої галузі. На всеукраїнському порталі з пошуку роботи у Дніпрі лише за день додалося 606 вакансій із роботою для чоловіків та жінок. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-5 найбільш затребуваних професій у Дніпрі із середніми зарплатами за галузями.

Найзатребуванішими фахівцями у Дніпрі є ті, хто працює у сфері продажу та закупівель. За останній місяць на порталі було опубліковано 670 вакансій. Здебільшого шукають менеджерів із продажу. Старт зарплат у сфері від 11 тис грн, середня 20 тис грн, а представлений у вакансіях максимум становить 35 тис. грн.

638 вакансій за останні 30 днів з’явилося у сфері обслуговування. Старт зарплат тут від 8 тис. грн., середня становить 13,9, а публікований роботодавцями максимум – 20 тис. грн. Шукають: інженерів, кухарів, мийників, прибиральників, барменів.

На третьому місці за популярністю – фахівці у категорії «Медицина та фармацевтика». Їхню роботу оцінюють у середньому в 15 тис грн. Мінімальна сума, озвучена роботодавцями у вакансіях – 9 тис грн, максимум – 30 тис грн. За останній місяць у галузі опубліковано 312 вакансій, здебільшого шукають фармацевтів, провізорів та медичних представників.

На четвертому місці за популярністю ті, хто розуміється на логістиці та зовнішньо-економічній діяльності підприємств. Старт зарплат у цій галузі від 10 тис грн, максимум представлений у вакансіях – 28 тис грн, а середня зарплата – 15 тис грн. Найчастіше шукають: менеджерів із закупівель, кур’єрів, бухгалтерів, диспетчерів та логістів. Всього в цьому розділі вакансії за останній місяць

П’яте місце дісталося адміністраторам та керівникам середньої ланки. Середня зарплата на такій роботі – 17,5 тис. грн. старт – від 9 тис грн та максимум, який вказують роботодавці у вакансіях – це 37 тис грн. Потрібні регіональні менеджери з продажу, адміністратори у приватну школу, майстри цехів, які керують виробництвом. Загалом за місяць з’явилася 381 вакансія у цій галузі.

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