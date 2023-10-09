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Назвали перелік неблагополучних населених пунктів на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:42
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На Дніпропетровщині опублікували перелік неблагополучних населених пунктів.

Новости Днепра про Назвали перелік неблагополучних населених пунктів на Дніпропетровщині

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. 

Неблагополучними називають населені пункти, де зафіксували спалах якогось захворювання. 

Трихінельоз диких свиней

  • мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

  • мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

собак:

  • с. Березове Синельниківського району;

котів:

  • м. Новомосковськ Новомосковського району;
  • с. Новожитомир Криворізького району;
  • с. Олександрівка Дніпровського району;
  • с. Петриківка Дніпровського району;
  • с. Добропасове Синельниківського району;

куниці:

  • с. Новомиколаївка, с/г угіддя Синельниківського району;

лисиці:

  • м. Тернівка Павлоградського району;

ВРХ:

  • с. Кам’янка Криворізького району;

ДРХ

  • с. Мала Петриківка Дніпровського району.

Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

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