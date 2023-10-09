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Новини Назвали перелік неблагополучних населених пунктів на Дніпропетровщині
Назвали перелік неблагополучних населених пунктів на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині опублікували перелік неблагополучних населених пунктів.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Неблагополучними називають населені пункти, де зафіксували спалах якогось захворювання.
Трихінельоз диких свиней
мисливські угіддя Синельниківського району.
Трихінельоз лисиць
мисливські угіддя Кам’янського району.
Сказ тварин
собак:
с. Березове Синельниківського району;
котів:
м. Новомосковськ Новомосковського району;
с. Новожитомир Криворізького району;
с. Олександрівка Дніпровського району;
с. Петриківка Дніпровського району;
с. Добропасове Синельниківського району;
куниці:
с. Новомиколаївка, с/г угіддя Синельниківського району;
лисиці:
м. Тернівка Павлоградського району;
ВРХ:
с. Кам’янка Криворізького району;
ДРХ
с. Мала Петриківка Дніпровського району.
Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби
ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.
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Автор:
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