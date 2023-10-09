Назвали перелік неблагополучних населених пунктів на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині опублікували перелік неблагополучних населених пунктів.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Неблагополучними називають населені пункти, де зафіксували спалах якогось захворювання.

Трихінельоз диких свиней

мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

собак:

с. Березове Синельниківського району;

котів:

м. Новомосковськ Новомосковського району;

с. Новожитомир Криворізького району;

с. Олександрівка Дніпровського району;

с. Петриківка Дніпровського району;

с. Добропасове Синельниківського району;

куниці:

с. Новомиколаївка, с/г угіддя Синельниківського району;

лисиці:

м. Тернівка Павлоградського району;

ВРХ:

с. Кам’янка Криворізького району;

ДРХ

с. Мала Петриківка Дніпровського району.

Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби

ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

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