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Назва Павлограду “зникла” на в’їзді до міста

Сьогодні 18:07
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У Павлограді оновили аварійну стелу з назвою міста.

Новости Днепра про Назва Павлограду

Днями комунальники павлоградського КП “Затишне місто” демонтували старі літери зі стели, яка стоїть на одному із в’їздів до міста. Дизайн конструкції трохи оновили, тепер замість “Павлоград” зображено фразу “Незламне місто”.

Як повідомили у виконкомі Павлоградської міськради, оновивши стелу на в’їзді до міста, комунальники втілили своє бачення візитної картки Павлограда.

Кожен із орнаментів зображених на стелі має сакральне значення. Дизайнери надихалися кольорами українських вишиванок та сенсами, які вони несуть. 

Синій – духовність, і поруч з ним – помаранчевий, як символ достатку, багатства. Зелений – це саме життя, весна, краса та молодість. Білий допомагає відновити енергетичний запас людини,  йдеться у повідомленні.

До цього стелу оновлювали в 2021 році, коли букв, пофарбовані в синьо-жовтий колір активістами, прибрали, а замість них вивісили банер з написом назви міста. Саму стелу також сховали за банерами з орнаментом.

Нагадаємо, раніше у міськраді Павлограда заявили, що не будуть перейменовувати місто.

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