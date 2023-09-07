Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

2 вересня в Запорізькій лікарні зупинилося серце лейтенанта Національної гвардії Сергія Чурсіна. Йому був 21 рік.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

У липні 2019 року Сергія призвали на військову службу. 2023 року він закінчив Національну академію Національної гвардії України.

У воїна залишилися мати, опікун, сестра та бабуся.

Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику! Вічна пам’ять Герою! – зазначив Олег Гапіч.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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