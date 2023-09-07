Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з Дніпропетровщини

Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з Дніпропетровщини

Сьогодні 10:00
просмотров

Світла пам'ять!

Новости Днепра про Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з Дніпропетровщини

2 вересня в Запорізькій лікарні зупинилося серце лейтенанта Національної гвардії Сергія Чурсіна. Йому був 21 рік.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

У липні 2019 року Сергія призвали на військову службу. 2023 року він закінчив Національну академію Національної гвардії України.

У воїна залишилися мати, опікун, сестра та бабуся.

Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику! Вічна пам’ять Герою! – зазначив Олег Гапіч.

Новости Днепра про Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з Дніпропетровщини

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

Читайте також:

 

Новости Днепра про Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Назавжди 21: у лікарні зупинилося серце лейтенанта Нацгвардії з ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У четвер у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин: де саме
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
У четвер у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин: де саме

Підготуйтеся!

Це ще не межа: у Дніпрі “рухнули” ціни на базовий овоч. Яка вартість буде надалі
Новини Дніпра
Вчора 21:59
Це ще не межа: у Дніпрі “рухнули” ціни на базовий овоч. Яка вартість буде надалі

Ціна молодої картоплі влітку била всі рекорди. За кілограм бульби…

Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжі
Новини Дніпра
Вчора 21:23
Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжі

У Дніпрі кошеня кинули помирати у зачиненій квартирі.

На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ
Новини Дніпра
Вчора 20:44
На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ

На територію області не можна завозити деякі види м'яса.

Наверх