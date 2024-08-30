Навіть у суботу: за якими графіками в Дніпрі 31 серпня вимикатимуть світло

На жаль, у суботу також вимикатимуть світло.

Невтішні новини повідомили в Укренерго. Цієї суботи, 31 серпня, жителі Дніпра знову будуть жити за графіками відключення світла. З хорошого – прогнозується, що обмеження будуть м’якшими й без світло-сірих зон.

У ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що завтра світло вимикатимуть за такими графіками:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

ЦЕК поки що не повідомляла графіки.

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