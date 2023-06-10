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Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чому

Сьогодні 13:30
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Сьогодні, 10 червня, деяким мешканцям у Дніпрі відключили воду.

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чому

Причина – проведення аварійних робіт на вулиці Шевченка, 55; просп. Олександра Поля, 46А та вул. Авіаційній, 16.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Шевченка, 30-59;
  • вул. Січових Стрільців, 3А;
  • вул. Виконкомівська, 6;
  • вул. Михайла Грушевського, 1, 4А;
  • просп. Олександра Поля, 44, 44В, 83-91;
  • вул. Авіаційна, 14, 16;
  • вул. Коржева, 2-8;
  • вул. Морської Піхоти, 13, 15;
  • вул. Новоорловська, 3-7.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чому

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чому

Тримайте вдома про всяк випадок запас питної та технічної води.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адреси.

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Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чомуУкраїнська

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