Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду та чому

Причина – проведення аварійних робіт на вулиці Шевченка, 55; просп. Олександра Поля, 46А та вул. Авіаційній, 16.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Тримайте вдома про всяк випадок запас питної та технічної води.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адреси.
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