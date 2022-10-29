Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Княгині Ольги, 2 та у пров. Блакитному, 2 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати у листопаді 2022 року.
Читайте також:
Автор:
Акціонерне товариство «Укрпошта» потішить українців новим конвертом з оригінальною поштовою…
Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.
На Дніпропетровщині підліток вкрав у батька загиблого солдата понад мільйон…
Напередодні між ними виник конфлікт.