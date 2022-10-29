Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

У суботу, 29 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Княгині Ольги, 2 та у пров. Блакитному, 2 припинено водопостачання:

вул. Княгині Ольги, 2;

пров. Блакитного;

сел. Дороге.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати у листопаді 2022 року.

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