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Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 11:35
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Сьогодні, 24 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 20 та вул. Софії Ковалевської, 50 припинено водопостачання:

  • вул. Василя Сухомлинського, 40-72;
  • вул. 8 Березня, 13-30;
  • вул. Тепличної, 31- 37;
  • вул. Будівельників, 4-34;
  • вул. Калинової, 64-80;
  • вул. Софії Ковалевської, 49-63;
  • вул. Василя Макуха, 1-11.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Також припинено водопостачання сел. Олександрівка: 

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла.

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Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська

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