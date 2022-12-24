Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 20 та вул. Софії Ковалевської, 50 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також припинено водопостачання сел. Олександрівка:
Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла.
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