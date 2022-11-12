Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Феодосіївській та вул. Морській припинено водопостачання:
Крім того, роботи ведуться у сел. Новоолександрівка та на вул. Кожедуба у сел. Одинківка. Тому без води залишилися мешканці:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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