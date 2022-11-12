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Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 10:41
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У суботу, 12 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Феодосіївській та вул. Морській припинено водопостачання:

  • пр. Гагаріна, 20-24;
  • всієї вул. Морської.

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Крім того, роботи ведуться у сел. Новоолександрівка та на вул. Кожедуба у сел. Одинківка. Тому без води залишилися мешканці:

  • вул. Мічуріна;
  • вул. Української;
  • вул. Центральної:
  • сел. Одинківка.

Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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Новости Днепра про Навіть у суботу: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська

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