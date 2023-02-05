Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

У неділю, 5 лютого, деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Кисневій, 4 припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 98, 100;

вул. Магдалинівської, 1-8;

вул. Запасної, 1-12;

вул. Сагайдачного, 1-7;

вул. Кисневої, 2 4, 6, 8.

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Ялиновій, 39 та вул. Сподівань, 81. Тому припинено водопостачання:

сел. Чаплі;

вул. Онезької;

вул. Сподівань;

вул. Інгульської;

вул. Балхаської;

вул. Робесп’єра;

вул. Незламної, 184-393.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс.

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