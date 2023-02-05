Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Кисневій, 4 припинено водопостачання:
Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Ялиновій, 39 та вул. Сподівань, 81. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс.
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