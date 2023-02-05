Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому - Днепр Инфо
Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому
просмотров
Сегодня 12:33

У неділю, 5 лютого, деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Кисневій, 4 припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 98, 100;
  • вул. Магдалинівської, 1-8;
  • вул. Запасної, 1-12;
  • вул. Сагайдачного, 1-7;
  • вул. Кисневої, 2 4, 6, 8.

Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Ялиновій, 39 та вул. Сподівань, 81. Тому припинено водопостачання:

  • сел. Чаплі;
  • вул. Онезької;
  • вул. Сподівань;
  • вул. Інгульської;
  • вул. Балхаської;
  • вул. Робесп’єра;
  • вул. Незламної, 184-393.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс.

Читайте також:

Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:00
    Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)

    У Дніпрі на житловому масиві Північний біля сміттєвих баків помітили…

    Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

    Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарив по…

    Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:30
    Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути

    Важлива інформація!

    “Гривня перемоги”: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчера 19:31
    “Гривня перемоги”: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ

    Волонтери Кривого Рога Дніпропетровської області організували доброчинну акцію "Гривня Перемоги",…