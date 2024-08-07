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Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дня

Сьогодні 16:01
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У школах Дніпра не буде груп подовженого дня.

Новости Днепра про Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дня

У місті батьки будуть самі обирати форму навчання для своїх дітей. Це може бути очна, дистанційна чи індивідуальна формати.

Про це повідомили в Гуманітарному департаменті Дніпра.

Там зазначили, що розклад уроків у навчальному закладі складатиметься з урахуванням кількості місць в найпростішому укритті для одночасного перебування школярів. Якщо діти не будуть поміщатися, то застосовуватимуть змішану форму навчання поєднуючи очну і дистанційну. Учні шкіл, де немає сховищ, навчатимуться на базі закладів освіти з укриттями.

Через це, у школах Дніпра не планують запроваджувати групи подовженого дня у новому навчальному році.

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Новости Днепра про Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дняУкраїнська Новости Днепра про Навчальний рік 2024-2025 у Дніпрі: чи будуть у школах групи подовженого дняРусский

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