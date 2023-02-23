Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення рф випустив пам’ятну банкноту під назвою "Пам’ятаємо! Не пробачимо!"

Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально, повідомляє пресслужба НБУ.

Цю банкноту з номіналом у 20 гривень вводять в обіг із 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 000 штук. Дві третини з них будуть оформлені у сувенірному пакуванні, решта – в конвертах. Купити таку банкноту можна буде з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня – в банках-дистриб’юторах.

На лицьовому боці пам’ятної банкноти зображені постаті трьох військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України і прапорів країн, що нас підтримують. Вгорі українською й англійською написано: “24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.

Зворотня сторона містить стилізовану композицію, яка уособлює фізичні та духовні страждання й переживання українців в окупації: зв’язані за спиною руки та постать зі слідом від кулі у вигляді маку.

Дизайн цієї банкноти створив художник Володимир Таран.

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