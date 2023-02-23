Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально, повідомляє пресслужба НБУ.
Цю банкноту з номіналом у 20 гривень вводять в обіг із 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 000 штук. Дві третини з них будуть оформлені у сувенірному пакуванні, решта – в конвертах. Купити таку банкноту можна буде з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня – в банках-дистриб’юторах.
На лицьовому боці пам’ятної банкноти зображені постаті трьох військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України і прапорів країн, що нас підтримують. Вгорі українською й англійською написано: “24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.
Зворотня сторона містить стилізовану композицію, яка уособлює фізичні та духовні страждання й переживання українців в окупації: зв’язані за спиною руки та постать зі слідом від кулі у вигляді маку.
Дизайн цієї банкноти створив художник Володимир Таран.
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