Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн - Днепр Инфо
Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн
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Сегодня 18:26

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення рф випустив пам’ятну банкноту під назвою "Пам’ятаємо! Не пробачимо!"

Новости Днепра про Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн

Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально, повідомляє пресслужба НБУ.

Цю банкноту з номіналом у 20 гривень вводять в обіг із 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 000 штук. Дві третини з них будуть оформлені у сувенірному пакуванні, решта – в конвертах. Купити таку банкноту можна буде з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня – в банках-дистриб’юторах.

На лицьовому боці пам’ятної банкноти зображені постаті трьох військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України і прапорів країн, що нас підтримують. Вгорі українською й англійською написано: “24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.

Новости Днепра про Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн

Зворотня сторона містить стилізовану композицію, яка уособлює фізичні та духовні страждання й переживання українців в окупації: зв’язані за спиною руки та постать зі слідом від кулі у вигляді маку.

Новости Днепра про Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн

Дизайн цієї банкноти створив художник Володимир Таран.

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Новости Днепра про Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грнУкраїнська Новости Днепра про Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грнРусский

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