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  • Насичений “металами”: на заводі в Кривому Розі виріс аномально великий гриб-зморшок (ФОТО)

Насичений “металами”: на заводі в Кривому Розі виріс аномально великий гриб-зморшок (ФОТО)

Сьогодні 16:29
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У Кривому Розі помітили аномально великий гриб.

Новости Днепра про Насичений

В області активно триває весняний сезон грибів. Поціновувачі тихого полювання постійно хвастаються своїм уловом та незвичними знахідками. Ось і мешканка Кривого Рогу показала гриб-переросток, який знайшли на заводі.

За словами мешканки Кривого Рогу, аномально великий гриб виріс на одному із металургійних підприємств. Розміри цього промислового велетня вражають. Зазвичай, у зморшків довжина ніжки сягає 1-2 см, а шапочка 3-6 сантиметри заввишки. Як бачимо, цей явно переріс своїх родичів.

Кривий Ріг. 1 травня 2023. Сморчок-переросток. Виріс на металургійному підприємстві, – пише Маргарита Адаменко.
У мережі жартують про умови в яких ріс велетенський гриб:
 
“З мікро- та макроелементами – корисний мабуть” 
“Виріс на металургійному підприємстві, тому збагатить організм корисними металами)))”
 
 
“Він хоч не відбивався коли ви його висмикували?”
“ні мені його принесли ))
“ну не зморшок прийшов і полонених привів, і то для металургійного підприємства вже гуд))”, – пишуть криворіжці.
 

Новости Днепра про Насичений

Для довідки: зморшки – одні із ранніх весняних грибів. Зовні схожі на зморщене яблуко або на бджолині стільники. Через досить дивний вигляд їх в Україні збирають лише досвідчені грибники. Вважаються умовно-їстівними, бо насичені отрутою, яка нейтралізується під час термічної обробки. Не зважаючи на це, вони дуже смачні, а у США їх називають “королями грибів”. 

Мають в своєму складі багато білка та інших поживних речовин. Їдять їх не тільки люди, а й дикі кабани, олені, білки та інші тварини.

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