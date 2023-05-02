Насичений “металами”: на заводі в Кривому Розі виріс аномально великий гриб-зморшок (ФОТО)

У Кривому Розі помітили аномально великий гриб.

В області активно триває весняний сезон грибів. Поціновувачі тихого полювання постійно хвастаються своїм уловом та незвичними знахідками. Ось і мешканка Кривого Рогу показала гриб-переросток, який знайшли на заводі.

За словами мешканки Кривого Рогу, аномально великий гриб виріс на одному із металургійних підприємств. Розміри цього промислового велетня вражають. Зазвичай, у зморшків довжина ніжки сягає 1-2 см, а шапочка 3-6 сантиметри заввишки. Як бачимо, цей явно переріс своїх родичів.

Кривий Ріг. 1 травня 2023. Сморчок-переросток. Виріс на металургійному підприємстві, – пише Маргарита Адаменко. У мережі жартують про умови в яких ріс велетенський гриб:

“З мікро- та макроелементами – корисний мабуть”

“Виріс на металургійному підприємстві, тому збагатить організм корисними металами)))”

“Він хоч не відбивався коли ви його висмикували?” “ні мені його принесли )) “ну не зморшок прийшов і полонених привів, і то для металургійного підприємства вже гуд))”, – пишуть криворіжці.

Для довідки: зморшки – одні із ранніх весняних грибів. Зовні схожі на зморщене яблуко або на бджолині стільники. Через досить дивний вигляд їх в Україні збирають лише досвідчені грибники. Вважаються умовно-їстівними, бо насичені отрутою, яка нейтралізується під час термічної обробки. Не зважаючи на це, вони дуже смачні, а у США їх називають “королями грибів”.

Мають в своєму складі багато білка та інших поживних речовин. Їдять їх не тільки люди, а й дикі кабани, олені, білки та інші тварини.

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