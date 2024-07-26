Наступною жертвою після Фаріон міг би стати нардеп з Дніпра Бужанський: як він відреагував

Правоохоронці припускають, що підозрюваний у вбивстві Фаріон хлопець, збирався здійснити замах на інших політиків.

Нардеп Максим Бужанський міг бути наступною ціллю підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Такого висновку правоохоронці дійшли після того, як проаналізували телефон хлопця.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу зазначив, що 18-річний затриманий гуглив імʼя Бужанського. І додав, що в пошуку хлопця були й інші імена, але називати їх не став. Правоохоронці підозрюють, що юнак міг планувати вбивство інших політиків, але Фаріон стала першою жертвою, тому що “підібратися до неї було легше”.

Нардеп з Дніпра Бужанський відреагував на цю інформацію та подякував поліції за затримання причетних до вбивства Фаріон.

Дякую співробітникам Нацполіції і всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, зобов’язаний їм життям. Сподіваюся, що слідство встановить всіх, хто причетний до цього злочину, і вбивці Фаріон, виконавці та організатори, понесуть заслужене покарання, – написав Бужанський.

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