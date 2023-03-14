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  • Наші – найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань

Наші – найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань

Сьогодні 22:00
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У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.

Новости Днепра про Наші - найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань

Чотири золота й одне срібло – стільки нагород виграли українці на Кубку Європи з метань, який 11-12 березня відбувся в Лейрії (Португалія).

З цим показником наша команда посіла перше місце в медальній таблиці. Але не лише кількість і ґатунок нагород залишать позитивний спогад про виступ українців, а й результати, які показали наші переможці.

Дніпровський спортсмен став переможцем Кубка, завоювавши золоту медаль у категорії U-23 з метання молота, результат – 75,80 м.

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Новости Днепра про Наші - найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метаньУкраїнська Новости Днепра про Наші - найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метаньРусский

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