Наші – найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань

У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.

Чотири золота й одне срібло – стільки нагород виграли українці на Кубку Європи з метань, який 11-12 березня відбувся в Лейрії (Португалія).

З цим показником наша команда посіла перше місце в медальній таблиці. Але не лише кількість і ґатунок нагород залишать позитивний спогад про виступ українців, а й результати, які показали наші переможці.

Дніпровський спортсмен став переможцем Кубка, завоювавши золоту медаль у категорії U-23 з метання молота, результат – 75,80 м.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: