Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксу

В Монтезільвано (Італія) Анастасія виборола золоту медаль у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі Настя перемогла ірландку Мері МакДонах з рахунком 4:1.

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