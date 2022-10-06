Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксу

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Тим самим спортсменка підтвердила звання найсильнішої боксерки Європи у своєму віці та ваговій категорії.
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