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  • Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксу

Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксу

Вчора 22:00
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В Монтезільвано (Італія) Анастасія виборола золоту медаль у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі Настя перемогла ірландку Мері МакДонах з рахунком 4:1.
Новости Днепра про Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксу

Тим самим спортсменка підтвердила звання найсильнішої боксерки Європи у своєму віці та ваговій категорії.

 

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Новости Днепра про Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксуУкраїнська Новости Днепра про Наша землячка Анастасія Таран виборола «золото» першості Європи з боксуРусский

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