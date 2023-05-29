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  • “Наша відповідь не забариться”: Буданов відреагував на ракетний терор росіян

“Наша відповідь не забариться”: Буданов відреагував на ракетний терор росіян

Сьогодні 16:26
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З початку доби росія вже двічі атакувала Україну.

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Під головний удар потрапила столиця. Спочатку вночі над Києвом знищили десятки ракет та дронів. Обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих. А вдень росіяни вдарили по Києву ракетами “Іскандер”. Наші захисники збили всі 11 ракет.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов виступив зі зверненням після цих ракетних атак росії і пообіцяв, що країна-агресор пошкодує.

Він констатував, що чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки.

Усі ті, хто в рф до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас трошки засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу, – заявив керівник воєнної розвідки.

Буданов запевнив, що відповідь України не забариться.

Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать, – наголосив генерал-майор.

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