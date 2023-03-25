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Народилася в сорочці: у Дніпрі на Донецькому шосе з вікна 10-го поверху випала 2-річна дитина

Сьогодні 10:20
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У п'ятницю, 24 березня, у Дніпрі з вікна 10-го поверху на вулиці Донецьке шосе випала 2-річна дитина.

Новости Днепра про Народилася в сорочці: у Дніпрі на Донецькому шосе з вікна 10-го поверху випала 2-річна дитина

Дівчинка вижила та була госпіталізована до лікарні приблизно о 19:40. Про це пише “Інформатор” із посиланням на пресслужбу ГУНП у Дніпропетровській області.

Наразі про стан 2-річної пацієнтки нічого невідомо. Як саме вона випала з вікна на 10-му поверсі – встановлюють правоохоронці

За даним фактом, попередньо, відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (недбале виконання обов’язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, 23 березня близько 21:40 у поліцію повідомили про надзвичайний випадок на Набережній Перемоги, 48. Там 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху. Постраждалу дитину у важкому стані відразу доправили до однієї з лікарень міста. За попередньою інформацією, у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

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Новости Днепра про Народилася в сорочці: у Дніпрі на Донецькому шосе з вікна 10-го поверху випала 2-річна дитинаУкраїнська Новости Днепра про Народилася в сорочці: у Дніпрі на Донецькому шосе з вікна 10-го поверху випала 2-річна дитинаРусский

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