Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Сьогодні 20:30
просмотров

У Нікопольському районі на закинутій свинофермі троє чоловіків організували нарколабораторію та заробляли по 9 мільйонів гривень щомісяця.

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Наркобізнес організував 26-річний місцевий житель. Він залучив до незаконної діяльності ще двох чоловіків 27 та 35 років.

Зловмисники облаштували нарколабораторію з виробництва Альфа-PVP на базі орендованої покинутої свиноферми. Обладнання дозволяло виготовляти близько 50 кілограмів психотропної речовини Альфа-PVP щомісяця.

Готовий товар відправляли поштою по всій країні, приймаючи оплату в криптовалюті. Бізнес приносив їм близько 9 мільйонів гривень прибутку на місяць.

У ході слідчих дій поліцейські вилучили у наркодилерів заборонених речовин більш ніж на 30 мільйонів гривень.

Двом членам наркоугруповання вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо прийняття процесуальних рішень щодо третього затриманого.

Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

Читайте також:

Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропиУкраїнська Новости Днепра про Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:03
    Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

    У Дніпрі та області може продаватися небезпечна курятина з Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У Дніпрі та області може продаватися небезпечна курятина з Польщі

    На полиці магазинів у Дніпропетровській області могла потрапити небезпечна для…

    Під Авдіївкою тривають запеклі бої, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Під Авдіївкою тривають запеклі бої, – Генштаб

    Під Авдіївкою (Донецька область) тривають запеклі бої, а українські бійці…

    В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня

    У Дніпрі комунальники працюють над відновленням водопостачання та опалення у…

    Наверх