Наркотики замість свиней: на закинутій фермі у Нікопольському районі виготовляли психотропи

У Нікопольському районі на закинутій свинофермі троє чоловіків організували нарколабораторію та заробляли по 9 мільйонів гривень щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Наркобізнес організував 26-річний місцевий житель. Він залучив до незаконної діяльності ще двох чоловіків 27 та 35 років.

Зловмисники облаштували нарколабораторію з виробництва Альфа-PVP на базі орендованої покинутої свиноферми. Обладнання дозволяло виготовляти близько 50 кілограмів психотропної речовини Альфа-PVP щомісяця.

Готовий товар відправляли поштою по всій країні, приймаючи оплату в криптовалюті. Бізнес приносив їм близько 9 мільйонів гривень прибутку на місяць.

У ході слідчих дій поліцейські вилучили у наркодилерів заборонених речовин більш ніж на 30 мільйонів гривень. Двом членам наркоугруповання вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо прийняття процесуальних рішень щодо третього затриманого. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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